ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

التقطت كاميرا نجم موسيقي عالمي (سفير لجمعية خيرية مناهضة للعنف) أسسها الملك تشارلز، ملك بريطانيا، وهو يصفع ويسحل أحد أعضاء فرقته أثناء حفل لهم بأمريكا.

أظهرت اللقطات المغني الشعبي الباكستاني رهط فاتح علي خان - سفير الصندوق البريطاني الآسيوي الذي يهتم بمساعدة ضحايا العنف المنزلي – وهو يهاجم مغني مساعد بفرقته في فندق بولاية تكساس الأمريكية.

كان تلميذي وضربته!

وأوضح مقطع الفيديو السفير المناهض للعنف الأسري وهو يضرب الشاب بالنعال ويسحبه من شعره في هجوم وحشي العام الماضي. واعترف (خان) أمس بهذا الاعتداء قائلًا " لقد كان تلميذي وأنا ضربته وليس لديه أي اعتراض".

والتقى (خان) بالملك تشارلز عدة مرات باعتباره سفيرًا للصندوق البريطاني الآسيوي الذي أسسه الملك عام 2007 لمكافحة الفقر وبناء العلاقات المجتمعية.

وأوضحت 3 مقاطع فيديو أن (خان) بدأ بمشادة كلامية مع المغني المساعد بفرقته قائلا له أين زجاجتي؟ أنا ذاهب لضربك. هل رأيت زجاجتي؟ ثم تطورت المشاهدة حتى قام (خان) بضرب الشاب البالغ من العمر 32 عام بما يبدو أنه "شبشب" على وجهه ورأسه فيما يبدو الشاب خائفًا ومنحني الرأس ويقول "لم يكن لدي ياسيدي أي زجاجة!"

وأظهر مقطع الفيديو الثالث ثلاثة زملاء من الفرقة وهم يحاولون إبعاد (خان) عن الشاب بينما يتصارع الآخر على الأرض. ووفقًا لصحيفة الديلي ميل يقول مصدر مطلع أنه ربما كان الخلاف على زجاجة من "الخمر".

لكن (خان) نفى هذا الأمر قائلًا أن الزجاجة كانت لـ "ماء روحي" أعطاها له رجل مقدس.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-13014275/Global-music-star-ambassador-King-Charles-anti-violence-charity-filmed-hitting-band-member-dragging-hair-brutal-attack-hotel-student-hit-no-objection.html#v-9073403756040468010