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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تجول على جناحي الطائرة.. مكسيكي يتصرف بغرابة .. ورد فعل صادم للمسافرين |فيديو

راكب يتصرف بغرابة
راكب يتصرف بغرابة ويؤيده جميع المسافرين لهذا السبب

قام راكب على متن طائرة بمطار مكسيكو سيتي في المكسيك بالتصرف بغرابة من خلال خروجه من الطائرة وتجوله على طول جناحيها.

تم القبض على الرجل المكسيكي، لكن الركاب الآخرون دافعوا عنه بشراسة مؤكدين أن السبب في ذلك هو انتظارهم داخل الطائرة لمدة تصل إلى 5 ساعات دون تهوية أو ماء، وفقًا لموقع indy100.

باب الطوارئ

وكان الرجل قد فتح باب طوارئ الطائرة وخرج للسير على طول جناحيها دون التأثير على الطائرة أو أي شخص آخر، وفقًا لما أفاد به مسئولو المطار. 

بعد ذلك سلم الرجل نفسه إلى الشرطة، لكن العشرات من زملائه الركاب قاموا بدعمه وأصروا على أنه تصرف بهذه الطريقة لحماية الجميع وبدعم من الجميع. 

كما وقع ما يصل إلى 77 مسافر ممن كانوا على متن الطائرة على بيان مكتوب مؤكدين فيه أن شركة الطيران أجبرتهم على الانتظار لمدة 4 ساعات و56 دقيقة داخل الطائرة بدون تهوية أو ماء أثناء تأجيل رحلتهم إلى جواتيمالا.

وأوضح الركاب في بيانهم المكتوب أن "التأخير ونقص الهواء خلقا ظروفا عرضت صحة الركاب للخطر" وأن الراكب بهذا التصرف "أنقذ حياتهم".

وأكدت سلطات المطار من خلال تقرير لها عن الحادث أنه تأجل موعد إقلاع الطائرة بسبب حاجتها للصيانة مما اضطر الكابتن للعودة إلى البوابة لإجراء المطلوب لها. 

كما أشارت إلى استياء الركاب من الأمر. إلى جانب ذلك، أوضحت لقطات فيديو تم تسجيلها من داخل الطائرة للركاب وهم يهوون أنفسهم ويطلبون الماء من المضيفة.

المكسيك مطار مكسيكو سيتي باب طوارئ الطائرة السير على جناحي الطائرة راكب متن طائرة

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