حالة رعب.. كائن غريب على متن طائرة أسيوية|لن تتوقع ماذا وجدوا

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق أكس الكثير من الجدل، فقد وثق المقطع ظهور ثعبان على متن الرحلة "FD3015" والتي تعد متجهة من العاصمة التايلاندية، بانكوك و غادرت مطار دون موينج الدولي



وفق ما نقلته شبكة "CNN" الأميركية فقد عاش الركاب حالة من الرعب، وذلك بعد أن عثروا على ثعبان حي وذلك في صندوق علوي للأمتعة.



وقالت شركة "طيران آسيا"، إن الطائرة قد هبطت من دون وقوع أي حوادث، وإنه قد جرى فحصها على الفور مؤكدا أنه يعد حادث "نادر الوقوع"، وقد تم القيام بإخطار المضيفين وذلك قبل الهبوط في مطار بوكيت، وذلك بعد أن لاحظ أحد الركاب وجود ثعبان صغير وذلك في مقصورة الأمتعة العلوية وقد تم القيام بنقل الركاب من بعض المقاعد ذلك كإجراء احترازي.