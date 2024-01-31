وزير الأمن القومي الإسرائيلي.. سنجبر أهل غزة على التهجير بهذه الطريقة| فيديو

(يجب أن ندفع باتجاه تهجير أهل غزة) بهذه الكلمات تحدث وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن تهجير ما تبقى من سكان غزة.

ظهر ذلك في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أوضح أيضًا تعقيب زعيمة أحد تجمعات المستوطنين الإسرائيليين في فلسطين دانييلا فايس وهي تؤكد ضرورة الاستمرار في تجويع الفلسطينيين قائلة "لا نعطي العرب (الفلسطينيين) أي شيء حتى يضطروا إلى المغادرة ويضطر العالم إلى قبولهم".

الرقص فرحًا

كما أوضح الفيديو أيضًا لقطات لشباب إسرائيليون يتراقصون فرحًا في مؤتمر إسرائيلي لتخطيط استيطان غزة بعد طرد أهلها منها. وذلك بحضور وزراء إسرائيليين وأعضاء من الكنيست موقعين على عريضة تحمل اسم "الانتصار" وتجديد الاستيطان في قطاع غزة.

ووفقًا لمقطع الفيديو الذي تم نشره من حساب (نون بوست) على مواقع التواصل الاجتماعي، ينص المخطط على استمرار سياسة التجويع للفلسطينيين حتى يضطروا إلى الهجرة من القطاع ثم دخول المستوطنين لبناء مستوطنات إسرائيلية فوق البلدات الفلسطينية.