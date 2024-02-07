الأوقاف تعلن عن وظيفة إمام وخطيب بمسجد سيدي العارف بالله بسوهاج

تعلن وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم لوظيفة إمام وخطيب ومدرس بمسجد سيدي العارف بالله بمديرية أوقاف سوهاج من بين العاملين بالأوقاف، على أن تتوفر في المتقدمين الشروط التالية:

– أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

– أن يكون قد مضى على تعيينه 8 سنوات خدمة فعلية، وألا يقل سنه عن 30 عامًا.

– أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

– ألا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاءات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

– ألا يكون قد سبقت إحالته إلى المحكمة التأديبية أو لجنة القيم، أو سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد ردَّ إليه اعتباره.

– أن يكون حسن السير والسلوك.

– ألا يكون قد سبق له العمل بأي من المساجد الكبرى أو مساجد النذور.

– أن يجتاز الاختبارات المقررة في هذا الشأن.

فعلى من يرغب في التقدم وفق هذه الضوابط ملء البيانات التالية خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfeUsyYsaQrTWnCgfvfUzEQaaXatTfcdj8v-QjRqEaDv9Uww/viewform?usp=sf_link