الهدهد: الحفاظ على البيئة مراد الله وأي اعتداء عليها مخالفة لتعاليمه

شاركت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمحاضرتين، في المؤتمر الذي تعقده الرهبنة الفرنسيسكانية لنخبة من مدرسي المدارس الفرنسيسكانية، تحت عنوان: «تعليم لأجل حماية البيئة والتربية على حب المخلوقات»، والمنعقد في الفترة من: ٥ حتى ٨ فبراير ٢٠٢٤م، بدير السيدة العذراء للآباء الفرنسيكان بالمقطم.

وذلك في إطار التعاون المشترك بين المنظمة والرهبنة الفرنسيسكانية من خلال مشروع «سفراء الأزهر»؛ لترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي.



أوضح د. إبراهيم الهدهد - المستشار العلمي للمنظمة ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، خلال محاضرته بعنوان: «حب المخلوقات وعمارة الكون في المنظور الإسلامي»، أن الله عز وجل سخر لنا ما في الأرض حتى نحيا حياة سعيدة، وغاية الله من الإنسان أن يعمر الإنسان كونه، فيجب على الإنسان أن يحافظ على هذه المخلوقات وأن يحترمها، والأديان كلها تحترم المخلوقات وتأمر بالحفاظ عليها، فالحفاظ على البيئة مراد الله وأي اعتداء على البيئة اعتداء على مراد الله.



كما أشار فضيلته إلى أن الأديان كلها تقص لنا قصة الحفاظ على البيئة حتى نشكر الله عز وجل عليها، فالتمسك بالأديان والعودة إليها وتطبيقها تطبيقا عمليا في كافة شئون الحياة هو السبيل إلى تقدمنا ورقينا وإنقاذ البشرية، حصر البيئة في المناخ حصر قاصر جدا، وحصر الرفق في الحيوان قاصر جدا، لكن الحصر الحقيقي هو الذي وضعه الله عز وجل.

في نهاية المحاضرة، دار نقاش مفتوح بين فضيلة الدكتور الهدهد والحضور، وأجاب على أسئلتهم، وقدم الأب ميلاد شحاته - مدير المركز الثقافي الفرنسيسكاني، شكره للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لما تقوم به من دور كبير في التوعية وخدمة المجتمع، كما قدم درع المؤتمر للدكتور إبراهيم الهدهد؛ تقديرا لمشاركته الفعالة.