بالأسماء.. قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن مصابي العمليات الحربية والإرهابية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، الأربعاء، قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2024 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1852 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وبناءً على ما عرضته وزارة الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر: (المادة الأولى)

يُضاف شهداء ومصابو الشرطة في العمليات الإرهابية خلال الفترة من 24 و25-1- 1952، حتى 16-6-1972 وشهداء معركة الإسماعيلية يناير الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.