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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة

صدى البلد

تحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء ، بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها عقب صلاة العشاء. 

 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: تحدث القرآن الكريم عن الإسراء والمعراج بما يتسق وعظمة هذا الحدث ، وأفرد له سورة عظيمة في القرآن الكريم هي سورة الإسراء ، واستهلها بقوله تعالى : " سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آَيَاتِنَا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ " ، في ربط عظيم بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى لتظل العلاقة بينهما قائمة في عقول وقلوب المسلمين إلى أن يرث الله (عز وجل) الأرض ومن عليها ، فمن المسجد الحرام كان إسراء سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وإلى المسجد الأقصى كان إسراؤه ، ومنه كان معراجه (صلى الله عليه وسلم) إلى السماوات العلا ، ليرى من آيات ربه الكبرى ، حيث يقول الحق سبحانه في سورة النجم : "وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى * عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى * ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى * وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى * ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى * فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى * فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى * مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى * أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى * وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى * إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى * مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى * لَقَدْ رَأَى مِنْ آَيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى " .

 

ومن هذه الآيات إحياء الأنبياء ليؤمهم سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالمسجد الأقصى ، ورؤية من رآه منهم بالسموات العلا ، حتى انتهى (صلى الله عليه وسلم) إلى سدرة المنتهى .

 

ومن أهم دروس هذه الرحلة المباركة درس الفرج بعد الشدة، ومعية الله لعباده المؤمنين ، وضرورة الصبر وعدم اليأس مهما كان أمر الصادين عن دين الله (عز وجل) ، فإذا ضاق الأمر اتسع، فبعد وفاة أبي طالب والسيدة خديجة (رضي الله عنها) اشتد الأذى برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه ، فكانت هذه الرحلة العظيمة ، ليرى (صلى الله عليه وسلم) من آيات ربه الكبرى ما يزداد به إيمانا على إيمانه ، ويقينًا على يقينه ، وثباتًا على ثباته ، فمن كان مع الله كان الله معه ، وإذا كان الله معك فلا عليك بعد ذلك بمن عليك ومن معك ، فالأمر أمره ، والحكم حكمه ، والكون كله قبضته ، فعلينا أن نتحلى بالشكر عند النعماء ، والصبر عند الشدة والبأساء ، وندرك أن لكل ضيق سعة ، ولكل هم فرجًا ، وكل شدة إلى زوال ، وقد قالوا لا يغلب عسر يسرين، حيث يقول الحق سبحانه : " فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا " .

فالصبر واليقين هما طريق التمكين ، حيث يقول الحق سبحانه : " وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ" ، فما أحوجنا إلى الصبر واليقين ، والتأسي بسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي تحمل في سبيل دعوته وإبلاغ رسالة الله (عز وجل) ما لم يتحمله أحد من الخلق ، حتى أتم الله (عز وجل) له الفضل والنعمة ، ودخل الناس في دين الله أفواجًا ، وتحقق ما قاله (صلى الله عليه وسلم) : " واللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هذا الأمْرُ، حتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِن صَنْعاءَ إلى حَضْرَمَوْتَ ، لا يَخافُ إلَّا اللَّهَ، والذِّئْبَ علَى غَنَمِهِ " .

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