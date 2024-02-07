فيولا رشا تحيى «بين الشرق والغرب» فى الأوبرا

تحت عنوان “بين الشرق والغرب”، تقدم عازفة الفيولا الدكتورة رشا يحيى حفلا فى الثامنة مساء الجمعة 9 فبراير على المسرح الصغير، وتستضيف خلاله العازفين أمانى غنيم (تشيللو)، ومازن علام ومصطفى إبراهيم (فيولينة)، وعبد الرحمن الوردانى (فيولا)، اوإيزابيلا بيرازو (بيانو)، وسيد الحسينى (مزمار)، ومحسن الشيمى (ربابة)، والمطربة أميرة أحمد.

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الشرقية والغربية الشهيرة لكبار المؤلفين، إلى جانب عدد من الأعمال التى تحمل طابع الجنوب المصرى وتم توظيفها فى أعمال درامية جماهيرية.

يذكر أن عازفة الفيولا رشا يحيى تخرجت فى المعهد العالى للكونسيرفاتوار عام 2001 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصلت على ليسانس الآداب قسم الإعلام - شعبة صحافة - من جامعة عين شمس عام 2006.

نالت درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من أكاديمية الفنون عام 2013 وزمالة كلية الدفاع الوطني عام 2016، وتعمل حاليا أستاذ دکتور بأكاديمية الفنون وأستاذ دكتور بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ورائدة الفيولا في العديد من فرق الأوركسترا، ومساعد رائد الفيولا بأوركسترا القاهره السيمفوني منذ عام 2004 وحتى عام 2015، وعضو المجموعة الأوروبية المصرية للموسيقى المعاصرة منذ تأسيسها عام 2009 وحتى الآن.

كاتبة بالعديد من الإصدارات الصحفية الورقية والإلكترونية، نالت جوائز وشهادات تقدير متعددة، وحصلت على الكثير من الدورات والبرامج التدريبية، وطافت دولا عربية وأجنبية فى جولات فنية ناجحة.