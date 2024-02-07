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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سبعة وأربعون أستاذاً يحاضرون بالمؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام بكلية طب المنصورة

مؤتمر طبى
مؤتمر طبى

يعقد المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام - بكلية الطب  جامعة المنصورة يومى ١٥ - ١٦ فبراير 
برعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب. 

ويرأس المؤتمر  الدكتور أكرم حماد أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام و مقرر اللقاء ا.د. عبد الرحمن الجنايني وسكرتير المؤتمر ا.د. أدهم الشرقاوي

ويناقش المؤتمر هذا العام أحدث ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا في علاج مرضي جراحة العظام وكذلك المضاعفات الناتجة عنها وكيفية تجنبها بإستخدام أفضل التقنيات الحديثة لتوفير نتائج افضل للمرضى.

وحاضر في المؤتمر علي مدي يومين سبعة واربعون استاذا متميزا ، كل في مجال تخصصه وهم الأبرز في مصر من كلية طب المنصورة وسبعة جامعات مصرية.

كما يتم عرض بعض الحالات الإكلينيكية للمناقشة المفتوحة مع الحضور لزيادة خبرات شباب جراحي العظام وهو هدف أساسي لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية.

ويشارك بالمؤتمر ما يزيد عن ثلاثمائة من جراحي العظام من محافظات الدقهلية والغربية ودمياط للتواجد في هذا التجمع العلمي المميز  لما يتمتع به المؤتمر من تاريخ مليء بالنجاحات.

العلم والتكنولوجيا تكنولوجيا جامعة المنصورة جراحه العظام رئيس جامعة المنصورة طب المنصورة كلية الطب جامعة المنصورة

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