نقابة الصحفيين تعلن جدول تشغيل العيادة الخارجية خلال الأسبوع الثاني من فبراير

تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد الجارحي عن جدول تشغيل العيادة الخارجية بالنقابة في التخصصات الطبية المختلفة، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير، بالتعاون مع عدد من الاستشاريين والأطباء والجهات الطبية في مختلف التخصصات الطبية ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم.



كما اعلنت اللجنة عن ملاحظات هامة:-

