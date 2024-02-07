لضمان السلام والأمن الدائمين|واشنطن: بلينكن أكد لـ نتنياهو الدعم الأمريكي لقيام دولة فلسطينية

علّقت الخارجية الأمريكية، على زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، ولقائه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفاد بيان باسمها أن بلينكن "أكد دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في ضمان عدم تكرار هجمات الـ7 من أكتوبر، وشدد على أهمية اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية المدنيين في غزة".

وناقش الجانبان "الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين"، وأكد الوزير مجددا دعم الولايات المتحدة لإقامة دولة فلسطينية باعتبارها أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن الدائمين لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.