رئيس "مصر أكتوبر": قرارات الرئيس السيسي بشأن الأجور استهدفت جميع الطبقات الاجتماعية

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أنه قبل شهر رمضان، وخلال الفترة المقبلة سيتم ضبط الأسعار، مشيرة إلى أننا نرى حاليا رقابة كبيرة على الأسعار واهتمام الدولة بتوفير جميع السلع.

وقالت جيهان مديح، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الرئيس السيسى لديه نوع من الإنسانية العالية ولا أستغرب قراراته ودائما يبحث عن الاهتمام بجميع الطبقات الاجتماعية".

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرارات اليوم شملت جميع الفئات الاجتماعية، فى وقت يمر به العالم بأزمة اقتصادية، حيث اهتم أيضا بالخريجين وهو شيء يحسب للقيادة السياسية وقلبه على المواطن المصرى.





