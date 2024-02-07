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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قرارات الرئيس أسعدت ملايين المصريين وتتجاوز الغلاء برفع الحد الأدنى

معتز محمود
معتز محمود

وصف النائب معتز محمد محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب, القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي وتضمنت زيادة في الأجور والمعاشات، بأنها قرارات اللحظة التي تنتظرها البلاد، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يشعر بالمصريين وبالظروف الاقتصادية الراهنة لذلك جاءت هذه القرارات لتسعد الجميع.

ونوه محمد محمود، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد الرئيس أن قراراته تأتي انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.

وأشار وكيل صناعة البرلمان، كذلك إلى قرار الرئيس السيسي رفع الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

وشدد محمود، أن  هذه الزيادات الجديدة تناسب الارتفاع في الأسعار وتساعد المواطنين على العيش بكرامة وتؤكد انحياز السيسي للمواطن البسيط، والموظفين وأصحاب المعاشات وتتجاوز الغلاء، منوها بقرار الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، قائلا: قرارات عظيمة وفي غاية الأهمية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، وأسعدت الملايين.

واختتم المهندس معتز محمد محمود، هذه القرارات ستحدث حالة من الانتعاش الاقتصادي للأسر المصرية، وستقضي تماما على التضخم لأنها زيادات كبيرة تناسب زيادة الأسعار وتتفوق عليها وهو ما يؤكد وعي الدولة.

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