نقيب الاتصالات يشيد بقرارات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أشاد محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات، بالقرارات التاريخية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم لرفع الأعباء المالية عن المواطنين وتخفيف الضغط المالي عليهم.

وأعرب محمد حنفي عن تقديره وامتنانه لهذه القرارات التي تأتي في إطار سعي الرئيس لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال هذه الفترة الصعبة.

وأكد حنفي ان هذه الإجراءات ستسهم في تحسين أوضاع العديد من الأسر المصرية وتخفيف الضغط المالي عنها.

وأوضح حنفي أن هذه القرارات تأتي في الوقت المناسب وتعكس الحرص الكبير من الرئيس السيسي على رفع معاناة المواطنين، وتبعث برسائل طمأنينة بأن الرئيس يشعر بمعاناة الموطن المصري وأن مثل هذه القرارات تعمل على توفير الدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة الصعبة.

وأكد حنفي، أن رفع الأعباء المالية عن المواطنين يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للجميع.

وفي ختام تصريحاته، أوضح حنفي ان جميع العاملين في قطاع الاتصالات يتقدمون بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على هذه القرارات التي من شأنها رفع وتخفيف الاعباء عن المواطنين.