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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسماء جلال تنضم لأبطال فيلم «ولاد رزق 3»

اسماء جلال
اسماء جلال

انضمت الفنانة أسماء جلال لأبطال فيلم «ولاد رزق 3.. القاضية»، وهو الجزء الثالث من الفيلم الشهير الذي حقق نجاحاً كبيراً مصرياً وعربياً.

ويستكمل صُناع فيلم «ولاد رزق.. القاضية» التصوير حالياً في القاهرة، بعد شهور من التصوير في العاصمة السعودية الرياض، استعداداً للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق...عودة أسود الأرض»، بينما عُرض الجزء الأول منه عام 2015.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وآسر ياسين، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أيضًا انتهت أسماء جلال من تصوير فيلم «اللعب مع العيال» من بطولة محمد إمام، وباسم سمرة، وويزو، من تأليف وإخراج شريف عرفة، والذي من المقرر عرضه في صيف 2024.

على صعيد آخر، كانت أسماء جلال قد اعتذرت عن المشاركة في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، الذي كان من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وجاء الاعتذار بسبب انشغالها في تصوير مسلسل «أشغال شقة»، الذي تخوض من خلاله تجربة الكوميديا لأول مرة، استعداداً لعرضه في رمضان 2024.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من بطولة هشام ماجد وأسماء جلال، وتأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

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