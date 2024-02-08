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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشأن اجتماع لجنة التضامن.. بيان وزارة شئون المجالس النيابية

صدى البلد

بحضور السيد المستشار/ علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأربعاء 7 فبراير  2024 الموافق 26 من رجب 1445هــ  ، برئاسة السيد الدكتور/ عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، وبحضور هيئة مكتب اللجنة وأعضائها، وممثلي وزارات: العدل، والتضامن الاجتماعي، والمالية، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة والآثار، التنمية المحلية، الطيران المدني، الثقافة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،  وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يأتي تكليلاً لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، خاصة مع تقدمهم في العمر، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بفئة كبار السن، الذي يضمن لهم المعيشة الكريمة في ظل بيئة آمنة ومستقرة.
وقد أكد السيد المستشار/ علاء الدين فؤاد ــ وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، يأتي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على سرعة إصدار قانون رعاية حقوق المسنين والبدء في تنفيذ ما جاء به من خدمات ومزايا لكبار السن، والذي يهدُف في المقام الأول إلى ضمان حقوق المسنين وحمايتهم من التعرض لسوء المعاملة مع تقدمهم في العمر؛ بما يتضمنه من إجراءات وتدابير تكفل ضمان حماية حقوقهم وتعزيزها في كافة المجالات المختلفة، وتمتعهم بكافة حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة بشتى صورها.
هذا وقد أنهت اللجنة عملها بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.

التضامن الاجتماعي وزير شئون المجلس النيابية اجتماع التضامن الاجتماعي

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