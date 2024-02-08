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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تلغي الاتفاقيات الاقتصادية مع جارتها الجنوبية‎

صدى البلد

صوّت مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، لصالح إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وجاء الإعلان عن ذلك القرار وسط استمرار التدهور الحاد في العلاقات بين الكوريتين.

وصوّت المجلس، الذي يتخذ الخطوات الرسمية لتبني السياسة التي يمليها حزب العمال الحاكم، على إلغاء القوانين التي تنظم العلاقات الاقتصادية مع سول بما في ذلك القانون الخاص بتشغيل مشروع جبل "كومكانج" السياحي.

وكانت الرحلات للجبل ذي المناظر الخلابة والواقع شمال الحدود الشرقية مباشرة رمزاً للتعاون الاقتصادي الذي بدأ خلال فترة الانخراط بين الكوريتين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، واجتذب ما يقرب من مليوني زائر كوري جنوبي.

وجرى تعليق المشروع عام 2008 بعد مقتل سائح كوري جنوبي ضل طريقه إلى منطقة محظورة برصاص حراس شماليين.

وتقول كوريا الشمالية إنها تعتبر الآن جارتها الجنوبية عدواً وفي حالة حرب، وألغت العام الماضي اتفاقاً عسكرياً تم توقيعه في 2018 وكان يهدف إلى تهدئة التوترات بالقرب من الحدود العسكرية التي جرى تحديدها بموجب هدنة أنهت الحرب الكورية التي دارت رحاها بين عامي 1950 و1953.

وبشكل منفصل، ذكرت الوكالة أن الزعيم كيم جونج أون قام، الأربعاء، بجولة في مصانع تنتج السلع الاستهلاكية والأغذية وأعطى توجيهات لتطوير المنشآت في إطار تنفيذ سياسة إقليمية جديدة.

كوريا الجنوبيةكوريا الشمالية

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