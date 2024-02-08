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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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منوعات

بمساعدة إسرائيل| مالك فيسبوك وإيلون ماسك يستعدان لمصارعة حقيقية .. من سيفوز؟

صدى البلد

تحذر منصة "ميتا" الشركة الأم لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" من تأثير محتمل على أعمالها وقيمتها السوقية في حال تعرض مؤسسها والرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرج، لإصابة خطيرة أو حتى الموت أثناء ممارسته رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، جاءت تلك التحذيرات في تقرير سنوي قدمته "ميتا" لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لعام 2024.

وأشارت الشركة إلى المخاطر المحتملة التي قد تواجهها جراء نشاطات زوكربيرج الرياضية خارج إطار العمل، مثل رياضات القتال التي تنطوي على مخاطر جسيمة من الإصابة والوفاة.

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وبدأ زوكربيرج، البالغ من العمر 39 عامًا، التدريب على فنون القتال البرازيلية "جيوجيتسو" خلال فترة الإغلاق المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19، حيث أعرب في العام الماضي عن رغبته في القتال ضد رجل الأعمال إيلون ماسك، بعد خلافات عبر الإنترنت بينهما. وقد تدرب زوكربيرج فيما بعد على رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA).

وفي نوفمبر من العام الماضي، كشف زوكربيرج على حسابه في "إنستجرام" التابع لشركته "ميتا" أنه تعرض لتمزق في أحد أربطة ركبته الأمامية خلال التدريب لمباراة في رياضة "MMA" من المتوقع أن تقام في بداية عام 2024. 

معركة إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

ونشر صورة له في سرير المستشفى وهو يحمل قبضة مكبوتة، وأشار إلى أنه ما زال متطلعًا للمشاركة في القتال بعد تعافيه.

يشار إلى أن زوكربيرج هو أكبر مساهم في شركة "ميتا"، وقد تدرب مع عدد من اللاعبين المحترفين في رياضة الفنون القتالية المختلطة، بما في ذلك بطلي UFC السابقين والحاليين، إسرائيل أديسانيا وألكسندر فولكانوفسكي. وقد حصل مؤخرًا على الحزام الأزرق في فنون القتال البرازيلية "جيوجيتسو".

وتعتبر هذه التحذيرات من "ميتا" بشأن زوكربيرج جزءًا من تقريرها السنوي للمستثمرين وتهدف إلى تسليط الضوء على المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة في حالة عدم توفر زوكربيرج لأي سبب. 

البورصات الأمريكية التواصل الاجتماعي الفنون القتالية تحذيرات جائحة كوفيد-19 هيئة الأوراق المالية

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