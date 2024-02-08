ليست إسرائيل| جدل بسبب «كرافتة» رئيس أمريكا وارتدائه علم هذا البلد

أثار الرئيس الأميكي جو بايدن ردود فعل غاضبة بعدما ارتدى ربطة عنق بألوان العلم الأوكراني.

وقد صرح المرشح السابق للرئاسة الأمريكية، فيفيك راماسوامي، بأن اختيار بايدن لهذه الربطة يظهر علاقة نفسية للعلاقات بين واشنطن وكييف.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، في تصريحه، طالب بايدن أعضاء الكونجرس الأمريكي بالموافقة فورا على مشروع قانون بقيمة 118 مليار دولار يتضمن 60 مليار دولار لصالح أوكرانيا، بالإضافة إلى 20 مليار دولار لتعزيز الأمن الحدودي، وفقاً لمطالب الجمهوريين.

ومع ذلك، لا يزال العديد من أعضاء الحزب الجمهوري يعارضون المشروع، معتبرين أنه لا يفعل ما يكفي.

وقد أثار اختيار بايدن للربطة غضباً كبيراً، خاصة من قبل فيفيك راماسوامي، الجمهوري الذي انسحب من سباق البيت الأبيض الشهر الماضي لدعم ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

تعليق راماسوامي على منصة “إكس” كان كالتالي: "إنه يرتدي علم دولة أخرى نحن ندفع فواتيرها، بينما لم يرتد زيلينسكي علم الدولة التي يتلقى منها التمويل. هذا يقول الكثير عن النفسية المريضة لهذا العلاقة".

وقد تم استنكار هذا الانتقاد أيضًا من قبل لافيرن سبايسر، جمهورية تتنافس على مقعد في الكونجرس عن ولاية فلوريدا، التي وصفت بايدن بأنه "خائن".

وأشار ريتش زيولي، إلى اتهامات بأن عائلة بايدن وشركاءهم حصلوا على أكثر من 20 مليون دولار من خلال شركات وهمية في عدة دول.