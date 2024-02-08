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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

زيادة المرتبات والمعاشات
زيادة المرتبات والمعاشات

تصدر الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة.. فما هي المرتبات والمعاشات الجديدة؟

يذكر أن الرئيس السيسي، قد وجه أمس الأربعاء برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بنسبة 50% ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهريا، وكذا زيادة المرتبات والمعاشات.

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ما هو جدول زيادة المرتبات؟

بحسب توجيهات الرئيس السيسي، يتم صرف مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي بالزيادة الجديدة اعتبارا من الشهر المقبل، بعد توجيه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية.

وتأتي الزيادة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهًا شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وفقا لما جاء في قرار الرئيس، حيث تضمن جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة الآتي:

- تصل مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة لـ 12.200 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة لـ 10200 جنيه.

- يتقاضي موظفو درجة المدير العام بعد الزيادة نحو 9200 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة الأولى بعد الزيادة لـ 8200 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة لـ 8000 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة الثالثة بعد الزيادة لـ 7500 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة لـ 7000 جنيه.

- تصل مرتبات الدرجة الخامسةبعد الزيادة الجديدة لـ 6500 جنيه.

- وتصل مرتبات الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة لـ 6000 جنيه.

ما هو جدول زيادة المعاشات؟

في سياق متصل، أعلن الرئيس السيسي، أيضا، زيادة المعاشات بنسبة 15% من أساسي القيمة المالية للمعاش المستحق، كنوع من أنواع إجراءات الحماية الاجتماعية توفرها الدولة لجميع المواطنين.

ووفقا لقرار الرئيس السيسي، فإن حساب المعاش بعد الزيادة سيكون وفق الجدول الرسمي لزيادة المعاشات 2024، والذي سيجري تطبيقه بدءا من مارس المقبل، سيكون عبارة عن ضرب قيمة المعاش الشهر في 15% ثم جمع الناتج على أصل المعاش ليكون إجمالي المعاش بعد الزيادة هو القيمة السمتحقة بدءا من مارس، ويشمل الجدول على التالي:

- الشريحة الأولى: 1300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1495 جنيها) .

- الشريحة الثانية: 1500 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1725 جنيها).

-الشريحة الثالثة: 1600 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (1840 جنيها).

- الشريحة الرابعة: 2000 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2300 جنيه) .

- الشريحة الخامسة: 2300 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها (2645 جنيها) .

- الشريحة السادسة: 2600 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 2990 جنيها) .

- الشريحة السابعة: 2900 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 3335 جنيها) .

- الشريحة الثامنة: 3200 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 3680 جنيها).

- الشريحة التاسعة: 3500 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4025 جنيها) .

- الشريحة العاشرة: 3800 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4370 جنيها) .

- الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 4715 جنيها).

- الشريحة الثانية عشرة: 4400 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 5060 جنيها).

- الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه، سيصبح المعاش المستحقة لها ( 5405 جنيهات).

- الشريحة الرابعة عشرة: 10080جنيها، سيصبح المعاش المستحقة لها (11592 جنيها).

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