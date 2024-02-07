وزارة المالية: زيادة تصل 100% في بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية|فيديو

قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية، إنه تم إقرار 1.6 مليار جنيه زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمدارس، لافتاً إلى أنه تمت مضاعفة بدل السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية بنسبة 100%.

وأضاف أحمد السيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية" صدى البلد"، أن هناك 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية و هيئات التمريض.

وأشار أحمد السيد وكيل وزارة المالية إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض و المعلمين، لافتاً إلى أنه تم إقرار 8.1 مليار جنيه زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.