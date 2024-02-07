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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المالية : إقرار 8.1 مليار جنيه زيادة إضافية في أجور المعلمين |فيديو

الأجور
الأجور

 قال أحمد السيد وكيل وزارة المالية، إن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة للحماية الإجتماعية العاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، و يستفيد منها قطاع  كبير من المواطنين المصريين.

وكيل وزارة المالية: تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافيه للأطباء و التمريض و المعلمين

 

وأضاف أحمد السيد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية" صدى البلد"، أنه تم رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة بالقطاعين العام و الخاص بنسبة 33% ، بالإضافة إلى أنه تم زيادة أجور العاملين بالدولة و الهيئات الأقتصادية بحد ادنى يتراوح بين 1000_1200 جنيهاً.


وأشار أحمد السيد وكيل وزارة المالية إلى، أن الرئيس السيسي أولى اهتماما خاصا بالقطاعات الوظيفية الحيوية مثل التعليم و الصحة، لافتاً إلى أن هناك تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء و التمريض و المعلمين، وإقرار 8.1 مليار جنيه زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي.

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