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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. اليوم ..الفرصة الأخيرة للتسجيل بدورات فبراير بمعهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة الخميس.. آخر موعد لقبول الأبحاث الاجتماعية بكلية البنات جامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

اليوم ..الفرصة الأخيرة للتسجيل بدورات فبراير بمعهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة الخميس

أعلن معهد كونفوشيوس النموذجي بجامعة القاهرة عن بدء التسجيل لدورات فبراير ٢٠٢٤ ، و ستكون المحاضرات حضورية واونلاين، وفقًا لاختيار الطالب، بواقع يومين أسبوعيًا من الساعة ٥:٠٠ مساءً إلى الساعة ٧:٠٠ مساءً، لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٠٢٤/٢/١٧.

  اليوم..اخر موعد لقبول الابحاث الاجتماعية بكلية البنات جامعة عين شمس

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه علي جميع الطلاب الذي تقدمت  بأبحاث اجتماعية لأي من الفرق الأربع (وظهرت نتيجة أبحاثهن) ضرورة التوجه إلى خزينة الكلية في  موعد اقصاه اليوم   الخميس 8فبراير 2024.

التعليم العالي منح مقدمة من معهد IPP التابع لجامعة الشيخ انتاديوب بالسنغال.. تفاصيل التقديم

اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة ج.م.ع فى داكار  بشأن فرص الدراسة والتدريب المتاحة فى معهد السياسات العامة IPP  التابع لجامعة الشيخ انتاديوب UCAD فى العاصمة السنغالية داكار .

 

ننشر تفاصيل برنامج التأهيل الذهني والبدني للناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل الحقيبة التدريبية لبرنامج التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم..السنة الثانية" 

 

آداب القاهرة: اخر موعد لتقديم التماس نتيجة الفصل الدراسى غدا

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسى الأول .

 

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