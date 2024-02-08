آداب القاهرة: آخر موعد لتقديم التماس نتيجة الفصل الدراسي الأول غدا

أعلنت الدكتورة نجلاء رافت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة ، موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسى الأول .

وقالت الدكتورة نجلاء رأفت تم فتح باب الالتماسات من يوم الإثنين ٢٩ يناير و حتى الخميس ٨ فبراير .

أوضحت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن خطوات تقديم الالتماس على نتيجة الفصل الدراسى الثانى إلكترونيا.

قالت الدكتورة نجلاء رأفت ، أن خطوات تقديم الالتماس الكترونيا تتمثل فى :

- الدخول على الصفحة الشخصية الخاصة بك من الرابط التالي:

HTTPS://arts.eng.cu.edu.eg

- قم باختيار ايقونة ( تقديم طلب )

- توجه لموظف شئون الطلاب الخاص بقسمة وقم بتسليم تلك الأوراق.

- إذا قمت بتقديم طلب التماس عن طريق صفحتك الشخصية ولم تقم بتسليم الأوراق المذكورة سابقا لموظف شئون الطلاب يعتبر طلبك لاغيا ولا يتم النظر إليه.

- ثم باختيار طلب إعادة جمع درجات مواد نظام الفصلين.

- قم بتحديد المواد التى ترغب فى تقديم التماس بها باختيارها من القائمة.

- يمكنك التقدم بالتماس فى أو عدد من المواد ، وفى حالة عدم رغبتك فى التقدم بالتماس باحدى المواد لابد أن تختار من القائمة اختيار غير مطلوب.

- بعد تحديد المواد التى ترغب بالتقدم بالتماس بها قم بالضغط على حفظ.

- ادخل على الموقع الإلكتروني التالى لدفع الرسوم.

Http:p//cakes.cu.edu.eh/arts.aspx

-بعد دفع الرسوم قم بتصوير الإيصال والكارنيه الجامعى وقم بكتابة البيانات التالية على صورة الإيصال

١- الإسم

٢- القسم

٣- الفرقة

٤- عدد المواد التى قدمت التماس بها

٥- رقم الجلوس