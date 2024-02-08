انقذوا سيد.. هجوم عنيف على طالب مسلم في «عاصمة القتـ ل»

تعرض طالب هندي لاعتداء عنيف في مدينة شيكاغو الأمريكية، التي تعتبر إحدى أخطر مدن الولايات المتحدة من حيث معدلات القتل.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، أثارت لقطات فيديو للحادثة غضبًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي في الهند.

وتعتبر هذه الحادثة الأخيرة ضمن سلسلة من الاعتداءات العنيفة التي تتعرض لها الجالية الهندية في الولايات المتحدة، والتي قد تكون في بعض الأحيان قاتلة.

تم تصوير فيديو يظهر ثلاثة رجال يطاردون الطالب، ويدعى سيد مظاهر علي، من ولاية تيلانجانا في جنوب الهند، ويهاجمونه بوحشية في شوارع شيكاغو في الرابع من فبراير.

وفي أحد المقاطع، يظهر على وجهه وثيابه دمـ اء، وهو يطلب المساعدة بعد تعرضه للهجوم العنيف.

وقال الطالب إن أربعة أشخاص هاجموه وسرقوا هاتفه أثناء سيره في اتجاه شقته.

وقد وقع الاعتداء في شارع كامبل في الجانب الشمالي من مدينة شيكاغو.

ووفقًا لبيانات إدارة الشرطة المحلية، شهدت المدينة 617 حادثة قتل في عام 2023، ما يجعلها من بين أعلى معدلات الجريمة في الولايات المتحدة.

واستنكرت الهند الاعتداء واندلعت موجة غضب في البلاد.

وقد كتبت زوجة الضحية، سعدة رقية، رسالة إلى وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار لطلب تدخله.

وزعمت أن زوجها تعرض لـ "صدمة" بعد الاعتداء.

كما طالبت الحكومة الهندية بترتيبات سفر لكي تتمكن هي وأطفالها الثلاثة من الالتحاق بزوجها في الولايات المتحدة.

يأتي هذا الهجوم كجزء من سلسلة من الحوادث البارزة للعنف ضد الهنود على الأراضي الأمريكية في الأسابيع الأخيرة.