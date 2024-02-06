صحيفة أمريكية ترجح مـ.قتل 50 أسيرا إسرائيليا لدى حماس في قطاع غزة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تقديرات في إسرائيل تفيد بأن ما يصل إلى 50 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة قد لا يكونون على قيد الحياة.

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء في بيان، أن المسؤولين الإسرائيليين المشاركين في المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى هدنة جديدة في حرب غزة يدرسون رد حماس على اتفاق باريس.

أوضح بيان مكتب نتنياهو، أن "رد حماس نقله الوسيط القطري إلى جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، والمسؤولون المشاركون في المفاوضات يعكفون على تقييم تفاصيله بدقة".

سلمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ردها على اتفاق باريس إلى مصر وقطر، بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

أصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه إنها "تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وأضاف البيان "أننا نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا".