حزب الله اللبناني: استهدفنا بالصواريخ «ثكنة برانيت» الإسرائيلية وحققنا إصابة مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف بالصواريخ ثكنة برانيت الإسرائيلية وحققت إصابة مباشرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وهاجمت عناصر حزب الله البناني، موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقق فيه إصابة ‏مباشرة

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بنيران مدفعيتها أطراف بلدات طير حرفا وعلما الشعب والجبين جنوبي لبنان.



أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت بصاروخ بركان ثكنة ‏راميم للعدو الإسرائيلي وتصيبها إصابةً مباشرة.

وكانت كتائب شهداء الاقصى أفادت أن إحدى مجموعاتها المقاتله تحركت وبعمل مشترك مع جند الله بعد الرصد والمتابعه تمكنوا من تنفيذ عمليه اطلاق نار على قوه للمشاه وخيمه لجنود الاحتلال على معبر الطيبه وقد تم استهدافهم بشكل مباشر بصليات مباركه من الرصاص محققين اصابات اكيده بعون الله.

وأشارت الكتائب الفلسطينية في بيان لها الي أن جنودها انسحبت بسلام بفضل الله دون أن يصيبهم مكروه.

