استشاري مناعة يحذر من 4 فيروسات تنفسية منتشرة حاليا| فيديو

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة للمصل و اللقاح، إنه إذا كان عمر الطفل 9 أعوام أو أكثر يأخذ لقاح الإنفلونزا مرة واحدة ولا يتكرر في نفس الموسم، و لكن إذا كان عمر الطفل بين 6 أشهر إلى 9 أعوام، يأخذ جرعة من لقاح الإنفلونزا ، و يأخذ جرعة أخرى تعزيزية بعد شهر.

هناك 4 فيروسات تنفسية منشرة

وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن لقاح الإنفلونزا هذا العام، هو لقاح رباعي لأنه يحتوي على أشد و أشرس أربع فصائل إنفلونزا حول العالم.

وأشار أمجد الحداد استشاري الحساسية و المناعة بالهيئة العامة للمصل و اللقاح إلى أن هناك 4 فيروسات تنفسية منشرة حالياً، وهي البرد، الإنفلونزا، و الفيروس المخلوي و فيروس كورونا بمتحوراته.