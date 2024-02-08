بيطري الأقصر يعلن نتائج حملة التحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام

كشف الدكتور طارق لطفى، مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، عن انطلاق الحملة الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى المحافظات 27 يناير، ووفقاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية بتكثيف أعمال الحملة على مستوى كافة مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المستوطنة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، بالمتابعة الدورية لأعمال لجان الحملة الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام.

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطرى بالأقصر أن أعمال لجان الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز وقرى المحافظة على مدار الأسبوع الأول من انطلاقها حققت ما يقرب من ٢٦٪ من إجمالي الأبقار المستهدف ، و ٤٠٪ من إجمالي الأغنام المستهدفة للحملة .

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر أنه بلغ عدد الأبقار المحصنة خلال الأسبوع الأول ٩٥٣١ رأس من إجمالي ٣٥٣٧٢ من الأبقار، بينما بلغ عدد الأغنام والماعز المحصنة ١٣٦١٦ رأس من إجمالي ٣٣٩٥٦ من الأغنام والماعز على مستوى مراكز وقرى المحافظة.

الجدير بالذكر أن مديرية الطب البيطرى بالأقصر والإدارات التابعة تنفذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام من خلال ١٥٤ لجنة بكافة مراكز وقرى المحافظة وبمشاركة ٤٣ طبيبا، كما تم تنفيذ ١١٦ ندوة وتوعويات إرشادية لمربى الحيوانات للتعريف بضرورة التحصين والترقيم وسبل الوقاية من الأمراض المستوطنة.