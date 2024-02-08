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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن زيادة أسعار الزيت والعيش السياحي

هشام حسين، أمين سر
هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة، ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الزيادة الكبيرة في أسعار زيوت الطعام، وكذلك أسعار الخبز السياحي.

 

وأشار هشام حسين إلى أنه استمرارا لحالة عدم الانضباط في الأسواق، يواجه المصريون أزمة كبيرة في أسعار الزيوت، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد ١٠٠ جنيه، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الأسرة.

 

وقال حسين، كما يشهد سعر العيش السياحي ارتفاعًا مبالغا فيه، حيث وصل سعر الرغيف ٤ جنيهات في بعض المناطق.

وأكد عضو مجلس النواب، أن كل هذا التلاعب يأتي في ظل غياب واضح للرقابة على الأسواق، حتى تحول المواطنون إلى فريسة لجشع التجار.
وطالب هشام حسين الحكومة بسرعة التدخل العاجل لحسم التلاعب في الأسعار، حفاظا على المواطنين، ولمنع كافة أوجه الاحتكار.

هشام حسين مجلس النواب زيوت الطعام اسعار الخبز السياحي وزارة التموين

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