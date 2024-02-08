لحشد دعم دولي لغزة.. ملك الأردن يبدأ جولة تشمل دولاً بينها واشنطن وبرلين

يبدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الخميس، جولة خارجية تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، بهدف حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة.

ووفقا لما أعلنه الديوان الملكي الأردني في بيان اليوم، فقد غادر الملك عبد الله الثاني، في جولة تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، وتهدف الجولة الملكية إلى حشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار بغزة وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل دائم وكافٍ".

وأضاف البيان أن الجولة تهدف أيضا إلى "التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، ولفت الديوان الملكي إلى أن العاهل الأردني سيلتقي بواشنطن الرئيس الأميركي، جو بايدن، وأفراد الإدارة الأميركية، وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس.

كما سيلتقي الملك عبد الله الثاني، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في العاصمة أوتاوا، وفي باريس، سيجتمع العاهل الأردني مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كما سيشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين، حسب البيان.