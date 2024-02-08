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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: معبر رفح أصبح المتنفس الرئيسي للشعب الفلسطيني وأهل غزة

النائب رياض عبد
النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب

أكد النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستمرار تقديم كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، تأكيد على دور مصر القوي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية.

وقال النائب البرلماني فى بيان صحفى لها ، إن الدولة المصرية مصر قدمت عبر معبر رفح الدولي منذ بدء العدوان على قطاع غزة حتى الشهر الماضي أكثر من 111 ألف طن من المساعدات الإغاثية بواقع 7179 شاحنة مساعدات، بجانب 528 طائرة و34 سفينة مقدمين من قِبل 40 دولة و13 منظمة دولية، وقد بلغ عدد الشاحنات المصرية التي دخلت قطاع غزة 2691 شاحنة بنحو 37220 طناً، في حين قدمت المنظمات الدولية 3484 شاحنة بنحو 60453 طناً.

وشدد على أن معبر رفح، أصبح المتنفس الرئيسي للشعب الفلسطيني، وأهل غزة، مشيرًا إلى أن الإمارات أعلنت بالأمس عن "عملية الفارس الشهم 3" عن دخول 10 سيارات إسعاف مجهزة بجميع المعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وذكر أن  هذه المبادرة السريعة نتيجة الحاجة الماسة لسيارات الإسعاف بعد تضرر معظم السيارات العاملة في القطاع لنقل الجرحى والمصابين من سكان غزة، حيث تخدم هذه السيارات المستشفى الميداني الإماراتي وغيرها من المنشآت الصحية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قطاع غزة القضية الفلسطينية المساعدات الانسانية معبر رفح

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