مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثي طرق بسمالوط وملوي

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 أشخاص آخرون في حادثي تصادم سيارتين ملاكي وانقلاب سيارة ربع نقل بالطريقين الزراعي والصحراوي الشرقي بمركزي سمالوط وملوي بالمنيا تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث قسم شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط

وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بسبب السرعة الزائدة وتسبب الحادث في مصرع عامل وإصابة 2 آخرين مقيمون جميعا بمركز سمالوط .

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الزراعي.