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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هند عبد اللاه: مصطلح "المبيدات المسرطنة" لا أساس له من الصحة

هند عبد اللاه، مدير
هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات

أكدت هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، أن مصطلح "المبيدات المسرطنة" لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أنه نبحث عن التركيزات متناهية الصغر من المبيدات الموجودة في المحاصيل.

وقالت هند عبد اللاه، خلال لقاء لها لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أنه لدينا خطة وطنية للرصد من 17 محافظة، للعمل على وجود محاصيل خالية من المبيدات يتم تقديمها للمواطن المصري.

 

متبقيات المبيدات

وتابعت مدير المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، أن المعمل له دور مهم في التأكيد من خلو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج من الطفيليات، ومتبقيات المبيدات. 

هند عبد اللاه المبيدات المبيدات المسرطنة المحاصيل الطفيليات

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