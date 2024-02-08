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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق حملة لتوفير الملابس الشتوية للأسر الأولى بالرعاية بقرى كفر الشيخ

حملة ستر ودفا وإطعام
حملة ستر ودفا وإطعام

 

أطلقت جمعية الأورمان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، حملة جديدة بعنوان «ستر ودفا وإطعام»، تهدف لكساء الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا، والفئات المهمشة، بهدف إسعاد هذه الفئات، للتخفيف عن كاهلهم وحمايتهم من برد الشتاء، وذلك من خلال توفير ملابس شتوية ثقيلة تشعرهم بالدفء، مما تساعد على تحمل برد الشتاء القارس.

 

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وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.


من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الحملة تهدف إلى توزيع ملابس شتوية ثقيلة على غير القادرين في القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان في كفر الشيخ، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
 

كما توفر الجمعية للمتبرعين «سهم اللبس» وقيمته 500 جنيه والذي يتيح للمتبرع بهذا المبلغ توصيل كسوة شتوية لأسرة أو لشخص غير قادر، من خلال الخط الساخن رقم 19455، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا ووصول الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين حتى نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة طوال موسم الشتاء.
 

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان تقوم بمواصلة مسيرتها الخيرية علي قدم وساق وذلك في إطار حرص الجمعية الدائم علي بذل قصارى جهودها لخدمة المواطنين بجميع قرى ومدن محافظة كفر الشيخ.

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