تنشيطاً للسياحة الداخلية.. تنظيم رحلات للمعالم الأثرية والتراثية في كفر الشيخ| صور

نظمت إدارة السياحة بمحافظة كفر الشيخ، برنامج سياحة اليوم الواحد؛ لزيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والمساجد الأثرية، بمدينة فوة، والتي تعد من مقومات الجذب السياحي والأثري المتميز في محافظة كفر الشيخ، فضلاً عن زيارة المشروعات الحرفية والتراثية لصناعة الكليم والجوبلان والسجاد بفوة.
وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن هذه الرحلة تأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بقطاع السياحة والآثار، واستغلال المقومات الأثرية والسياحية والتراثية، التي تمتلكها محافظة كفر الشيخ، وتشجيع السياحة الداخلية
وأكد محافظ كفر الشيخ، على القيمة التاريخية والدينية الأثرية التي تتميز بها المساجد والأماكن الأثرية بمدينة فوة والتي تعتبر من أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية بكفر الشيخ.
ووجه بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الرحلات والفعاليات لرفع الوعي السياحي لدى الشباب والنشء والتعرف على معالم بلدهم والارتقاء بها، خاصة وأن محافظة كفر الشيخ تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية والسياحية.
جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة، والدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة، وعدد من القيادات التنفيذية.