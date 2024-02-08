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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بطول 8 كيلو مترات.. محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رصف الحامول| صور

تجهيز أعمال الرصف
تجهيز أعمال الرصف

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التجهيزات لأعمال الرصف بقري "الثمانين_7 السلام_9,11,13 الحفير" بمركز الحامول؛ ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي202‪4-2023م، وذلك تحت إشراف عصام القصيف ، رئيس مركز ومدينة الحامول، والجهاز المعاون له..

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قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشددا بالانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

 

وأشار  إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانيا على الطبيعة ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة ومراجعة طبقة التشريب M. C. O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.


أوضح محافظ كفر الشيخ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

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اعمال الرصف الخطة الاستثمارية للعام المالي الخطة الاستثمارية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين

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