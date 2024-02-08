محافظ كفر الشيخ: رصف شارعين بمدينة بيلا بطول 520 متراً

تابع اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، الانتهاء من أعمال رصف شارع طنطا خلف المحكمة بمدينة بيلا، بإجمالي أطوال 450 متر، وبدء أعمال رصف شارع الثورة رقم (5) المجاور لكنيسة مار جرجس بمدينة بيلا، بطول 70 متراً، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية 2023/2022 لمجلس ومدينة بيلا.

يأتي ذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بهما، وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ومراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة، مؤكداً علي أهمية المتابعة المستمرة لجميع أعمال الرصف الجارية بنطاق مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه، قام أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة الانتهاء من أعمال الرصف بشارع طنطا خلف محكمة بيلا، والذي تم رصفه بطول حوالي 450 م، بالإضافة إلى متابعة أعمال رصف شارع الثورة رقم (5) بطول حوالي 70 متراً، مشيراً إلى أنه في خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم البدء في رصف عدد كبير من الشوارع الأخرى بالمدينة، وذلك لخدمة أهالي بيلا وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع دون أي مشاكل أو معوقات.