أخبار الفن.. صدى البلد يكرم حسن أبو الروس كليب جديد لـ محمد رمضان مع رابر أمريكي

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

صدى البلد يكرم حسن أبو الروس بعد تألقه في مسلسل حالة خاصة| صور

حل الفنان حسن أبو الروس ضيفا على صدى البلد للاحتفال بنجاح مسلسله الأخير حالة خاصة والذى شارك فيه بتقديم شخصية المحامي عز.

شذى تكشف أسرار ابتعادها عن الفن ومشاركتها بفيلم الجراج في واحد من الناس

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة الحياة يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة والمطربة شذى ، والتي تشدو خلال الحلقة بباقة من أجمل أغانيها ، وتكشف عن أنها كانت لاعبة تنس، ثم قامت بالتمثيل في فيلم الحراج وعمرها ٨ سنوات ولماذا لم تكرر تجربة التمثيل .

مع رابر أمريكي ومغنٍ عالمي لأول مرة| كليب جديد لـ محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان أجدد أعماله الغنائية "عربي"، تريو عالمي يجمعه لأول مرة مع الرابر الأمريكي الشهير فيوتشر Future والمغني العالمي Massari مساري.

إصابات بالجملة بوجه عمرو سعد بسبب معارك الغربان

نشر الفنان عمرو سعد صور له بعد انتهائه من تصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد الغربان.

زوجة الفنان علاء مرسي لصدى البلد: الحمد لله حالته الصحية أفضل

أثار الفنان علاء مرسي حالة من القلق بين الجمهور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء إصابته بمشكلة صحية أدت لدخوله المستشفى.