زوجة الفنان علاء مرسي لصدى البلد: الحمد لله حالته الصحية أفضل

أثار الفنان علاء مرسي حالة من القلق بين الجمهور ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول أنباء إصابته بمشكلة صحية أدت لدخوله المستشفى.

ولطمأنة الجمهور على حالة الفنان علاء مرسي الصحية تواصل موقع صدي البلد مع زوجته وقالت في تصريحات خاصة لصدي البلد إن الفنان علاء مرسي حالته الصحية أفضل، وهو تعرض لوعكة صحية في المنزل أدت لدخوله المستشفى وتعب في القولون وأضافت أنه خرج من المستشفى أول أمس.

واستطردت أن الدكتور كتب له على أدوية ونظام غذائي معين وأنه من الغد سوف يعود لتصوير أدواره لرمضان، حيث يشارك الفنان علاء مرسي مسلسل "عتبات البهجة " و هو مسلسل مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل، كما يشارك أيضاً في موسم الفنان علاء مرسي في مسلسل كوبرا.



يذكر أن مسلسل كوبرا سيعرض خلال موسم رمضان القادم على شاشات ام بي سي ومنصة شاهد، ويشارك إلى جانب محمد إمام، عدد كبير من النجوم منهم مجدي كامل وأحمد كزبرة ومحمود عبدالمغني ومحمود البزاوي وأحمد عبد الحميد وأيمن عزب وصفاء الطوخي ودنيا ماهر وأحمد فتحي، وألحان المهدي ومجموعة من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد شفيق.