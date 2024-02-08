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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

العوضي وياسمين
العوضي وياسمين

فاجأ الفنان أحمد العوضي جمهوره من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وقام بنشر فيديو يجمعه بياسمين عبد العزيز من مسلسل اللى ملوش كبير.

واختار أحمد العوضي مشهد التعارف بينه وبين ياسمين عبد العزيز وهو أول مشهد يجمعهما فى المسلسل الذى سبق وعرض فى رمضان عام 2021.
 


وتسبب الفيديو الذي نشره العوضي فى احداث حالة من الجدل حول العودة مرة أخرى، وبدأ الجمهور يتسال عبر السوشيال ميديا عن حقيقة عودتهما وسبب نشر العوضي هذا الفيديو خلال هذا التوقيت تحديدا.

 

تصدر أحمد العوضي محركات البحث جوجل بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخوله المستشفى وقيام الفنانة ياسمين عبد العزيز بزيارته للاطمئنان على حالته.

 

اول تعليق من احمد العوضي على زيارة ياسمين عبد العزيز له

 

 علق أحمد العوضي على زيارة طليقته ياسمين عبد العزيز له بالمستشفى خلال مداخله هاتفيه على مع الاعلامي شريف عامر وقال ان علاقته بياسمين خاصة جدا حتى بعد الانفصال وانها معروف عنها الجدعنة وانها اول من زارته بالمستشفى.

أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز مسلسل اللي ملوش كبير

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