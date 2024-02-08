فتاوى تشغل الاذهان.. خالد الجندي: تخزين السلع مخالف للعقيدة.. سنن يوم الجمعة.. وفضل قراءة سورة الكهف في أفضل أيام الله

أمين الفتوى: النبي كان يعامل زوجاته باحترام ولم يضرب إحداهن أبدا

حكم حقن الجلوكوز للصائم في نهار رمضان



نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.



قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه دائما يتعجب من شاب ناجح فى حياته العملية، لكنه لا يستطيع أن ينجح فى حياته الزوجية، وكذلك بعض الزوجات، متسائلا: "عارفين ننجح فى حياتنا العملية ومش عارفين نحتوى بعض".

وأوضح أمين الفتوى في تصريح له: "إحنا بنقول إننا بنحب سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، طيب سمعت إنه شتم أو سب، عرفت إنه قال احترموا المرأة وعدم الإهانة، ولابد من تقديرها، فعدم الاحترام وسقوط هيبة الزوجة فى البيت، فأول من يضر الأبناء، لأنهم لن يسمعوا لهم كلمة، لأنهم شايفين أبوهم قاهرها ويسفه منها".



وتابع: "بلاقى ناس غير متعلمين وبلاقى البيت فيه احترام وسكينة، وفى بعض الناس متعلمين لأعلى المراتب، لكن لا يوجد احترام وحياة فيها سكينة".

خالد الجندي: تخزين السلع مخالف للعقيدة

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من تخزين السلع، لافتا إلى أن هذا التصرف يعتبر مخالفا للعقيدة



وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المٌذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الخميس، إننا جميعًا لا بد أن نساعد الرئيس عبدالفتاح السيسي في مهمته، للحماية الاجتماعية.



وأضاف: "عايزين نساعد بعضنا البعض وميكنش عندنا شهوة التخزين، اللي عند بعض الناس، وربنا يفرجها على الجميع احنا داخلين علي أيام مفترجة، وتخزين السلع يخالف مفهوم العقيدة".

وتابع: "من يخزن السلع خائف، خائف على الرزق والقوت والطعام، وإن بكرة ما يلقيش أكل، والشيطان يعدكم الفقر ويأمرك بالفحشاء والمفرض تتطمن وتقر عينك وما تشيلش رزق بكرة".

حكم حقن الجلوكوز للصائم في نهار رمضان



أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم حقن الجلوكوز للصائم في نهار رمضان دون الحاجة إليها؟ فأحد زملائي في الشركة التي أعمل بها عنده مرض مزمن، وكثيرًا ما يشعر بدوار يفقده تركيزه أثناء وقت العمل، مما يضطره أحيانًا أن يذهب إلى المستشفى، حيث يقوم الأطباء بتعليق محلول الجلوكوز وحقنه به في الوريد ليسترد حالته الصحية وتركيزه بشكل جيد، وقد دخل علينا شهر رمضان الكريم، والصيام قد يؤثر عليه بشكل كبير، مما دفعه إلى أخذ حقن الجلوكوز صباحًا أثناء الصيام دون حاجة إلى ذلك، لكنه يفعل ذلك من باب الاحتياط وتجنبًا لحصول مضاعفات له بسبب الصيام تمنعه من إتمام عمله، فهل تلك الحقن في نهار رمضان تفطر أو لا؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن تناول الصائم في نهار رمضان مثل هذا النوع من العلاج تحت إشراف طبي، والذي هو عبارة عن حقن في الوريد لا تصل إلى الحلق أو الجوف، لا يفسد الصيام؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلًا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المَسامِّ فقط، وما تصل إليه ليس جوفًا مفطِّرًا ولا في حكمه.

المقرَّر شرعًا أنه يجب على المسلم أن يمتنع عن المفطرات في نهار رمضان، وهي الطعام والشراب والجماع، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183].

قال الإمام الواحدي في "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (ص: 149، ط. دار القلم): [﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ يعني صيام شهر رمضان ﴿كَمَا كُتِبَ﴾ يعني: كما أُوجب ﴿عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أَيْ: أنتم مُتَعَبَّدون بالصَّيام كما تُعُبِّد مَنْ قبلكم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ لكي تتقوا الأكل والشُّرب والجماع في وقت وجوب الصَّوم] اهـ.



سنن يوم الجمعة.. وفضل قراءة سورة الكهف في أفضل أيام الله



تعتبر سنن يوم الجمعة واتباعها والحرص عليها فضلها كبير، ووردت بعض السنن التي ينبغي على كل مسلم اتباعها في يوم الجمعة منها على سبيل المثال الغسل، والطيب، والسواك، ولبس الثياب الجميل، وقراءة سورة الكهف، والتبكير لصلاة الجمعة ، والإكثار من الصلاة على النبي ﷺ الأمر الذي يحقق الأجر العظيم من الله تعالى، ويوم الجمعة هو يوم الجمع والاجتماع والصلاة الجماعية في المسجد، بالإضافة إلى ذلك، ويوم الجمعة يحتوي على عدد من السنن المستحبة التي ينصح بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحث عليها ومنها.



1- الغسل: يستحب للمسلمين الاغتسال قبل صلاة الجمعة، وهذا يعني تطهير الجسم وتنظيفه من الأوساخ والشوائب.

2- اللباس: يجب على المسلمين ارتداء الثياب النظيفة والملائمة للصلاة، ويحرص الكثيرون على ارتداء الثياب البيضاء في هذا اليوم.

3- الوصول مبكراً: يستحب للمؤمنين الوصول إلى المسجد مبكراً لأداء صلاة الجمعة، والحرص على الاستعداد للصلاة والتأهب لها.

4- الاستماع إلى الخطبة: يجب على المؤمنين الاستماع إلى خطبة الجمعة، وهذا يعني الاستماع بتمعن وانصات لما يقوله الخطيب.

5- الدعاء: يستحب للمسلمين الدعاء بعد صلاة الجمعة، والدعاء بالمغفرة والرحمة والتوفيق والسعادة والاستقامة.

6- قراءة سورة الكهف: يستحب للمؤمنين قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، والقراءة بالتدبر والفهم والتأمل في معانيها.

7- الصدقة: يستحب للمؤمنين إعطاء الصدقة في يوم الجمعة، و الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين.