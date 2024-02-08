عميد كلية الإعلام الأسبق: الأحياء الشعبية تمثل الأصالة في أي مجتمع

قال الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن الأحياء الشعبية تمثل الأصالة في أي مجتمع، لأن السكان فيها ينتمون إلى تشكيلات مختلفة، ولكن يعيشون ويتحاورون سويا، وهو ما يعلمهم قيم التسامح بدرجة كبيرة جدا.

وأضاف عماد مكاوي، في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الأحياء الشعبية فيها ما يمكن إطلاق عليه "الجدعنة"، أي مساعدة الآخرين، وفي أي مشكلة يتعاون الناس مع بعضهم البعض وتكون العلاقات حميمية في المسائل الاجتماعية، وأحيانا المسائل الاقتصادية.

وتابع عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، أن الأحياء الشعبية تمثل القيم والآداب والتقاليد التي يجب أن يتحلى بها أي مجتمع، لأنها تصون تواصل المجتمع وتحافظ على استقراره وتقاليده: "كلمة العيب معروفة من الاحياء الشعبية، مفيش شاب يعاكس بنت وهي ماشية في الشارع".