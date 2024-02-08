عميد إعلام القاهرة الأسبق: الضغوط الاقتصادية قللت الرابط الاجتماعي بالأحياء الشعبية

قال الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، إن هناك اختلافات طرأت على الأحياء الشعبية، مفسرا ذلك، بأن منظومة القيم متأثرة جدا بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع بصفة عامة.

وأضاف "عماد"، في حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "في الفترة الأخيرة أو السنوات الأخيرة، ربما حدث نوع من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على سكان هذه الأحياء، وبالتالي، قلّ الترابط الاجتماعي قلّت بشكل كبير".

وتابع عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة: "أيضا، انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي، ما جعل التواصل يغلب عليه الطابع الفردي، حيث يمسك الشاب الموبايل بالساعات ما يجعله ينسى واقعه الاجتماعي، وبالتالي، فقد حدث نوع من التشرذم والتقلص في العلاقات الاجتماعية التي كانت تتسم بالقوة والإحساس بالغير، وهذا الأمر موجود في العالم كله وليس مصر فقط".