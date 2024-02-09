أيمن يونس: حسام حسن الخيار الأنسب للمنتخب حاليًا

أكد أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق أن قرار تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني قرار صائب من جانب اتحاد الكرة بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.



وقال أيمن يونس نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني هو الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة وأتوقع أن ينجح في مهمته الجديدة مع منتخب الفراعنة ".



وتابع يونس: "المنتخب قدم أداء مخيبا للآمال في أمم إفريقيا تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا وقرار رحيله جاء في توقيت مثالي ".