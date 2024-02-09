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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع الرياض التشاوري.. تشديد على إنهاء حرب غزة والاعتراف بدولة فلسطين

أرشيفية
أرشيفية

اجتمع وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في العاصمة السعودية الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وشددوا على "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة"، و"أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967".

وقالت الخارجية السعودية في بيان إن الوزراء أكدوا خلال الاجتماع التشاوري "ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأعرب الوزراء عن "دعمهم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)"، حاثين "كافة الداعمين لها الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين".

وشدد المجتمعون على "أهمية اتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة"، مؤكدين أن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لكافة عمليات التهجير القسري".

وضم الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بحسب وكالة "واس".

يأتي هذا وسط تحركات دبلوماسية في المنطقة تهدف للتوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، إضافة إلى بحث مسألة ما بعد الحرب.

 

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