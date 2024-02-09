بفستان جرئ.. رولا سعد تغازل جمهورها ومحبيها

شاركت الفنانة اللبنانية رولا سعد جمهورها بصور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت رولا سعد بإطلالة جريئة أنثوية؛ إذ ارتدت فستان مجسم مكشوف منقوش بالورود يظهر قوامها الممشوق، أما من الناحية مع أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح، كما أنها اختارت لخصلات شعرها الأشقر تسريحة مميزة.

آخر أعمال رولا سعد

يذكر أن آخر أعمال اللبنانية رولا سعد، أغنية «لاغيني تلاقيني» حققت 2.2 مليون مشاهدة فور طرحها على قناة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، أن أغنية "لاغيني تلاقيني" تمثل عودة قوية لـ رولا سعد للغناء باللهجة المصرية، وهي من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس، وإخراج زياد خوري، وحققت بها نجاحًا كبيرًا فور طرحها.

مسيرتها الفنية

ظهرت رولا أول بداياتها الفنية مع الفنان صابر الرباعي بكليبين هما «أتذكرك» و«حيروني» للفنان التونسي صابر الرباعي و«أستاذ عشق» للفنان السعودي عبد الله رشاد.

شاركت بمسلسلين بأدوار بسيطة هما مسلسل «الكنز» و«الفصول الأربعة».

زواج رولا سعد من المهندس يحيي خضر

أعلنت الفنانة اللبنانية رولا سعد، باحتفال زواجها من المهندس يحيى خضر.

واقتصر حفل زفاف رولا سعد وزوجها يحيي خضر على حضور عائلي من الأقارب والأصدقاء المقربين لهما، نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا.