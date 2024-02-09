حقيقة حصول حسام حسن على مليون جنيه شهريا لتدريب منتخب مصر

نفى الإعلامي إيهاب الكومي، ما تردد ببعض وسائل الإعلام حول حصول حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على راتب شهري بقيمة مليون جنيه.



وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»،إن اختيار حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر جاء بالإجماع ، ولم يتم توقيع العقود حتى الان وسيتم تقديمه بالشكل اللائق في الاسبوع القادم.

وأضاف الكومي إن الفوز في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، سوف يقرب المنتخب الوطني بصورة كبيرة من المشاركة في كأس العالم القادمة.

وتابع :" تم إطلاق الحرية كاملة للمدير الفني حسام حسن لاختيار معاونوه، و سوف يتم إضافة عنصر أو عنصران للجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني".

