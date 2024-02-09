جويل مردينيان تخطف القلوب بإطلالة شتوية تبرز جمالها

تحرص الإعلامية جويل مردينيان على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها وأدق تفاصيل حياتها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام"، لتكن دائمة التواصل مع جمهورها.

بدت النجمة اللبنانية بإطلالة شتوية مبهجة، مرتدية جاكت صوف اورانج ونسقت معه بنطال ليجن ابيض اللون، لتستعرض رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت "جويل" وضعت لمسات ناعمة من المكياج المتناغم مع لون بشرتها ونسقت لون البينك في الشفاه، مع ايس كاب انيق.

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا، ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.